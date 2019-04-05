Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии
Олимпийская сборная России одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, передает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Дамир Жафяров, также отличились Алексей Макеев и Анатолий Голышев. У белорусской команды шайбу забросил Евгений Лисовец.
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Вторая встреча между сборными пройдет в Минске 6 апреля.
Хоккей. Товарищеский матч
Беларуссия — Олимпийская сборная России — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 — Жафяров — 04:43
0:2 — Макеев (Жафяров) — 35:37
1:2 — Лисовец — 41:00
1:3 — Голышев — 46:00
1:4 — Жафяров — 58:00 (5x4)