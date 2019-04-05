В Госдуме высказались о конфликте Конора и Хабиба
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал конфликт между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обменялись оскорблениями в твиттере.
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«К сожалению, большое количество спортсменов разбираются в социальных сетях, а не на ринге, как положено.
В так называемых треш-токах не следует касаться никаких тем, которые так или иначе могут быть оскорбительными для человека», — цитирует Валуева «Чемпионат.com».
Депутат отметил, что спортсменам необходимо отказаться от похабщины.
«А тот, кто это делает, ведёт себя, мягко говоря, невоспитанно и неуважительно», — сказал Валуев.