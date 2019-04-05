На Сицилии футболиста похитили на вертолете посреди игры

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Оригинальным образом решил завершить карьеру футболист коанды любительского чемпионата Сицилии «Виагранде» Игнацио Барбагалло, сообщает «Советский спорт».

Во втором тайме встречи между «Виагранде» и «Неброди» на поле приземлился вертолет, из которого выбежали мужчины в балаклавах.

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По информации Fox Sports Italy, неизвестные схватили 55-летнего Барбагалло, заломали ему руки, затолкали в вертолет и улетели.

Фанаты и команда были напуганы. Но оказалось, что спортсмен решил шедеврально завершить карьеру, инсценировав похищение в своем последнем матче.

Барбагалло предстоит выплатить штраф в 200 евро и отбыть дисквалификацию до 31 мая 2019 года. Также власти могут наказать его за несанкционированную посадку вертолета в людном месте.

Ранее в Марокко делавшие селфи футболисты пропустили ответный гол.