Боец UFC ждет перестрелки между Хабибом и Макгрегором
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Келвин Гастелум полагает, что его коллеги Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов слишком затянули противостояние, передает «Советский спорт».
По мнению спортсмена, определенную грань пересекать не стоит.
«Есть черта, которую нельзя пересекать. Но эти двое перешли ее. Еще чуть-чуть, и они либо подерутся на улице, либо возьмутся за оружие. Я почти уверен в таком исходе, потому что нельзя оскорбительно высказываться в сторону чужих жен, религии или традиций», — приводит слова Гастелума MMA Junkie.
Последнюю неделю два бойца терроризируют друг друга сообщениями в твиттере. Ирландец сравнил жену российского чемпиона с полотенцем, а в ответ был назван «насильником и лицемером».
Ранее Артем Лобов заявил, что хотел бы увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым.