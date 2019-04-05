Боец UFC ждет перестрелки между Хабибом и Макгрегором

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Келвин Гастелум полагает, что его коллеги Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов слишком затянули противостояние, передает «Советский спорт».

По мнению спортсмена, определенную грань пересекать не стоит.

«Есть черта, которую нельзя пересекать. Но эти двое перешли ее. Еще чуть-чуть, и они либо подерутся на улице, либо возьмутся за оружие. Я почти уверен в таком исходе, потому что нельзя оскорбительно высказываться в сторону чужих жен, религии или традиций», — приводит слова Гастелума MMA Junkie.

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Последнюю неделю два бойца терроризируют друг друга сообщениями в твиттере. Ирландец сравнил жену российского чемпиона с полотенцем, а в ответ был назван «насильником и лицемером».

Ранее Артем Лобов заявил, что хотел бы увидеть реванш Макгрегора с Нурмагомедовым.