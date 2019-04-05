Президент «Барселоны» готовит клуб к эпохе без Месси

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Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, что ждет клуб после завершения карьеры Лионелем Месси, передает «Советский спорт».

По его словам, руководство уже готовит игроков на замену нападающему.

«Скорее всего, через три, четыре или пять лет Месси скажет: «Пора заканчивать с футболом». Мы уже готовимся к будущему, которое наступит после ухода Лео, ведь хотим оставаться лучшим клубом. Мы вкладываем деньги в развитие в молодых футболистов, чтобы поддерживать высокий уровень – как своих воспитанников, так и ребят из других клубов», — объяснил Бартомеу.

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Ужей в настоящее время в стане сине-гранатовых много молодых перспективных игроков: Усман Дембеле, Френки де Йонг, Марк-Андре Тер Штеген. Все они будут выступать и после Месси.

Ранее Лионель Месси назвал лучших футболистов мира.