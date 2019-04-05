Лобов хочет увидеть реванш Макгрегора и Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов заявил, что хотел бы увидеть реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагмоедовым, передает «Советский спорт».
Первый поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018 года. Тогда, применив удушающий прием, россиянин одолел своего соперника.
«Лично я хотел бы увидеть реванш с Хабибом. Я люблю смотреть все бои Конора, он суперзвезда. Его поединки любят смотреть все: и самые ярые фанаты ММА и 90-летние бабушки.
Во время его боев ты понимаешь, что в любую секунду может произойти что-то важное. Вот почему я люблю смотреть поединки с ним. Мне все равно с кем он будет драться, любой его бой привязывает к экрану. Но оптимальный вариант — реванш с Хабибом», — цитирует Лобова BJ Penn.
Ранее менеджер Хабиба пообещал, что правосудие найдет Макгрегора.