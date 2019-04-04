Федун назвал цену «Спартака»
Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун рассказал, сколько придется заплатить за покупку клуба, передает «Спорт-Экспресс».
По его словам, желающему приобрести красно-белых нужно готовит. €1,1-1,2 млрд. В стоимость входит вся инфраструктура и сам бренд.
«С учетом стадиона потенциальный покупатель должен быть готов к расходам такого порядка. Но не стоит так пугаться, любая протажа перетекает в торги. Мы не всегда можем получить сумму, которую хотим изначально, как говорят в Одессе. На окончательную сделку влияет множество обстоятельств. Но сейчас «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда, — это факт. Однозначно», — заявил Федун.
Ранее стало известно, что официальный фан-клуб «Спартака» не придет поддержать Александра Кокорина.