Российская лыжница назвала любимого футболиста национальной команды
Российская лыжница Наталья Непряева вспомнила, как смотрела игры сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года, передает «Советский спорт».
Национальная команда дошла до четвертьфинальной стадии соревнований.
«У нас были сборы в Эстонии. Тогда болели за сборную всей командой. Сильно переживали. Жаль, что по пенальти наши ребята уступили Хорватии. Но всё равно они молодцы! Мой любимый игрок в команде — Артем Дзюба. Судя по соцсетям, он всегда готов пообщаться с желающими. Я очень его уважаю за мастерство и открытость», – сказала Непряева.
Непряева в завершившемся сезоне взяла две бронзовые награды на чемпионате мира, серебро в «Тур де Ски» и в общем зачете Кубка мира.
Ранее Елена Вяльбе прокомментировала возможный запрет на социальные сети в команде.