Российская лыжница назвала любимого футболиста национальной команды

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Российская лыжница Наталья Непряева вспомнила, как смотрела игры сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года, передает «Советский спорт».

Национальная команда дошла до четвертьфинальной стадии соревнований.

«У нас были сборы в Эстонии. Тогда болели за сборную всей командой. Сильно переживали. Жаль, что по пенальти наши ребята уступили Хорватии. Но всё равно они молодцы! Мой любимый игрок в команде — Артем Дзюба. Судя по соцсетям, он всегда готов пообщаться с желающими. Я очень его уважаю за мастерство и открытость», – сказала Непряева.

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Непряева в завершившемся сезоне взяла две бронзовые награды на чемпионате мира, серебро в «Тур де Ски» и в общем зачете Кубка мира.

Ранее Елена Вяльбе прокомментировала возможный запрет на социальные сети в команде.