СМИ: третий турнир UFC в России состоится в Сочи в августе
Третий турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night в России может пройти в Сочи в августе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Первое российское шоу проходило 15 сентября 2018 года в Москве. Второе состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Главным событие предстоящего соревнования будет поединок тяжеловесов — россиянина Алексея Олейника и голландца Алистара Оверима.
Ранее российский менеджер смешанных единоборств (ММА) Александр Скаредин прокомментировал возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в спорт.