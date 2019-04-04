СМИ: третий турнир UFC в России состоится в Сочи в августе

Третий турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night в России может пройти в Сочи в августе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Первое российское шоу проходило 15 сентября 2018 года в Москве. Второе состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Главным событие предстоящего соревнования будет поединок тяжеловесов — россиянина Алексея Олейника и голландца Алистара Оверима.

Ранее российский менеджер смешанных единоборств (ММА) Александр Скаредин прокомментировал возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в спорт.