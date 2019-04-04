Передача Наместникова не помогла «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бобби Райан, Зак Смит, Брэди Ткачук и Брайан Гиббонс. У хозяев шайбу забросил Лиас Андерссон.
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Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Райан (Тирни, Ткачук) — 12:14 (5x4)
0:2 — Смит (Пяаярви) — 13:29 (4x5)
0:3 — Ткачук (Уайт, Шабо) — 23:51 (5x3)
1:3 — Андерссон (Наместников, Пионк) — 24:52 (4x5)
1:4 — Гиббонс (Уайт) — 54:58