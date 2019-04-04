Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения суда

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.

«У любого человека бывает так, что он привыкает к условиям и проходит адаптацию. Мамаев — сильный человек и старается держаться. Он старается не показывать разочарования», — цитирует адвоката RT.

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Братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года напали в центре Москвы на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а позже в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.