Волков высказался о снятии с турнира UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил, что снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем, передает «Советский спорт».
«Хотел бы прояснить ситуацию с отменой моего поединка. К моему большому сожалению, мой поединок не состоится из-за проблем со здоровьем, не зависящих от меня лично», — написал боец в инстаграме.
Россиянин отметил, что в скором времени вернется в октагон. Также он поблагодарил всех за поддержку.
Волков должен был провести поединок против Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149.
Ранее сообщалось, что Волкова сняли с турнира UFC из-за допинга.
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Всем привет! Хотел бы прояснить ситуацию с отменой моего поединка. К моему большому сожалению, мой поединок не состоится из-за проблем со здоровьем, не зависящих от меня лично. Очень много усилий было положено для подготовки к этому бою, и я очень хотел порадовать вас красивым поединком, но не все в наших руках. Я не опускаю руки, уверен, что в скором времени вы увидите меня в октагоне в лучшей форме. Спасибо всем за поддержку!