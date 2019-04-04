Волков высказался о снятии с турнира UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил, что снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем, передает «Советский спорт».

«Хотел бы прояснить ситуацию с отменой моего поединка. К моему большому сожалению, мой поединок не состоится из-за проблем со здоровьем, не зависящих от меня лично», — написал боец в инстаграме.

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Россиянин отметил, что в скором времени вернется в октагон. Также он поблагодарил всех за поддержку.

Волков должен был провести поединок против Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 149.

Ранее сообщалось, что Волкова сняли с турнира UFC из-за допинга.