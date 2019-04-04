UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что организация пытается урегулировать конфликт ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает »Советский спорт».
«Я в курсе относительно недавнего обмена сообщениями между Хабибом и Конором. Ситуация дошла до неприемлемого уровня.
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Сейчас UFC пытается предпринять необходимые шаги, чтобы охватить обе команды спортсменов, и эта ситуация в данный момент решается изнутри», — цитирует Уайта Yahoo.