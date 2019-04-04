«Реал» проиграл «Валенсии»
«Валенсия» обыграла мадридский «Реал» в матче 30-го тура чемпионата Испании, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Гонсалу Гуэдеш и Эсекьель Гарай. У гостей отличился Карим Бензема.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Валенсия» с 46 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеру. «Реал» (57) располагается на третьей строчке.
Испания. Примера. 30-й тур
«Валенсия» (Валенсия) — «Реал» (Мадрид) — 2:1
Голы: 1:0 — Гуэдеш, 35; 2:0 — Гарай, 83; 2:1 — Бензема, 90+3.