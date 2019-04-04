«Реал» проиграл «Валенсии»

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«Валенсия» обыграла мадридский «Реал» в матче 30-го тура чемпионата Испании, передает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Гонсалу Гуэдеш и Эсекьель Гарай. У гостей отличился Карим Бензема.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Валенсия» с 46 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеру. «Реал» (57) располагается на третьей строчке.

Испания. Примера. 30-й тур

«Валенсия» (Валенсия) — «Реал» (Мадрид) — 2:1

Голы: 1:0 — Гуэдеш, 35; 2:0 — Гарай, 83; 2:1 — Бензема, 90+3.