Большунов обозвал партнера по командному спринту на ЧР лошарой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/895/10474895/RIAN_02809432.HR.ru-pic905-895x505-95.jpg">

Четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов попытался успокоить партнера по командному спринту на чемпионате России по лыжным видам в Архангельской области, сообщает «Советский спорт».

Большунов бежал в паре с Андреем Парфеновым, который перед стартом пожаловался на усталость. В ответ Большунов шутливо призвал к душевному равновесию: «Да ты успокойся, лошара».

Реклама

В итоге пара россиян, представлявших первую команду Тюменской области, действительно победила, опередив на восемь секунд дуэт Дениса Спицова и Ивана Якимушкина.

Большунов на чемпионате мира 2019 года в Австрии взял серебряную медаль в скиатлоне и командном спринте классическим стилем в паре с Глебом Ретивых.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил запретить такого президента, как Вяльбе.