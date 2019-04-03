Впервые чемпионат России по ММА пройдет в столице

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С 3 по 5 мая в Москве во дворце спорта «Динамо» в Крылатском пройдет чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА), сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Председатель наблюдательного Совета Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал предстоящий турнир.

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«Впервые чемпионат России проведут в столице. В 2019 году внесены небольшие изменения в правилах, международная федерация Международная федерация ММА (IMMAF) диктует свои условия. Но это позволит на шаг приблизить попадание в олимпийскую семью. Даже после объединения двух международных федераций и усиления конкуренции сборная России занимает лидирующее положение», — cказал Емельяненко.

Ранее сообщалось, что в чемпионате России по ММА впервые примут участие женщины.