Радулов вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба лиги, в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» (6:2) россиянин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.
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Первым стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, набравший три (2+1) очка во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (4:1).
Третьей звездой признан форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск. В игре против «Коламбус Блю Джекетс» (6:2) канадец забросил две шайбы и сделал одну передачу.
Ранее сообщалось, что Радулов обновил личный рекорд в матче «Даллас» — «Филадельфия».