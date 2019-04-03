Радулов вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/366/11501366/1127341418-pic905-895x505-82496.jpg">

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба лиги, в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» (6:2) россиянин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

Реклама

Первым стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, набравший три (2+1) очка во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (4:1).

Третьей звездой признан форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск. В игре против «Коламбус Блю Джекетс» (6:2) канадец забросил две шайбы и сделал одну передачу.

Ранее сообщалось, что Радулов обновил личный рекорд в матче «Даллас» — «Филадельфия».