Совершено нападение на Василия Уткина

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На российского спортивного журналиста и телекомментатора Василия Уткина было совершено нападение, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал сам Уткин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что ему в лицо было распылено неизвестное вещество.

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Журналист запомнил приметы нападавшего, а также отметил, что не сильно пострадал из-за вещества. Уткин связал нападение со своим последним выпуском программы, опубликованным в YоuTube.

«Это случилось после тренировки «Эгриси». Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать.

Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила.

Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», — написал Уткин в телеграме.

Ранее Уткин поделился мнением о наказании Погребняка за расистские высказывания.