«Витесс» Слуцкого вырвал ничью у «АЗ Алкмара»
В матче 28-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» дома разошелся миром с «АЗ Алкмаром», передает «Советский спорт».
Встреча в Арнеме завершилась со счетом 2:2.
Благодаря ничьей «Витесс» набрал 42 очка и теперь идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «АЗ Алкмар» (51) остался третьим.
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Чемпионат Нидерландов. 28-й тур
«Витесс» — «АЗ Алкмар» — 2:2
Голы: 0:1 – Влар – 7, 0:2 – Коопмейнерс – 44, 1:2 – Беро – 48, 2:2 – Бёйтинк – 77
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