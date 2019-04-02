Хабиб: с детства был закон, что если сломал руку — есть ноги

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о периоде травм в своей карьере.

«Так сразу и не расскажешь, через что пришлось пройти. Для моего спорта, если ты приходишь к успеху в 30 лет — это нормально. Должны быть умственные качества и пик физических качеств. В моей карьере были взлеты и падения — когда получал травмы, были операции, терял лучшие годы, три года у меня ушло на реабилитацию. Такие моменты делают бойца сильнее. Испытания вообще или тебя ломают, или делают сильнее...

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Я не останавливался в эти моменты, а всегда продолжал тренироваться. С детства у нас был такой закон: сломал руку — у тебя есть ноги, другая рука, другие части тела, которые можно тренировать», — цитирует атлета РИА «Новости».

Ранее брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC.