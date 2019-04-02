Хабиб: Макгрегор должен заслужить реванш со мной

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не уверен в возможности проведения матча-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

«Может ли еще состояться реванш с Макгрегором? Честно говоря, мы с UFC к этому и шли, пока он не завершил карьеру. Они сказали: Конор подерется в июле, ты – в сентябре. Если оба побеждаете, то в конце года будет реванш.

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Мне без разницы, я не выбирал соперников никогда. Дадите Фергюсона — подерусь с ним. Победителя пары Холлоуэй — Порье? Пожалуйста! А насчет Макгрегора одно хочу сказать: пускай заслужит, а то он с 2016 года не побеждал. На дворе 2019 год. Понятно, что он красиво одевается и толкает речи, но пусть хоть ощутит вкус победы, прежде чем мы снова подеремся», — передает слова Нурмагомедова «Чемпионат.com».

Первый супербой прошел в 2018 году и завершился безоговорочной победой россиянина.

Ранее брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC.