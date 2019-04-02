Лазукин заменил Коляду в составе сборной на командный ЧМ
Фигурист Андрей Лазукин заменил серебряного призера Олимпиады 2018 года Михаила Коляду в заявке сборной России на командный чемпионат мира в японской Фукуоке, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), участник Игр пропустит турнир в связи с проблемами со здоровьем, а именно из-за рецидива гайморита.
До этого Коляда мог сняться с чемпионата России в Саранске по этой же причине, однако в итоге он принял участие в национальном первенстве и стал вторым.
Для 21-летнего Лазукина, который является возлюбленным чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, это будет дебют на мировом первенстве.
На чемпионате мира в японской Сайтаме подопечный Алексея Мишина занял десятое место. Изначально он также числился запасным, но позднее заменил в сборной России Максима Ковтуна.
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