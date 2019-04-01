Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушения антидопинговой политики USADA, передает «Советский спорт».

Как отмечает MMAFighting, россиянин дважды провалил допинг-тестирование. 5 февраля 2019 года Магомедов отказался проходить допинг-контроль, что является нарушением политики Антидопингового агентства США (USADA).

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Магомедов не выступал в UFC с 2015 года. В трех поединках в организации он одержал три победы.

Ранее тренер Этери Тутберидзе прокомментировала слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, заявившей, что для достижения результата нужно пить «правильный допинг».