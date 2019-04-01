Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован за нарушения антидопинговой политики USADA, передает «Советский спорт».
Как отмечает MMAFighting, россиянин дважды провалил допинг-тестирование. 5 февраля 2019 года Магомедов отказался проходить допинг-контроль, что является нарушением политики Антидопингового агентства США (USADA).
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Магомедов не выступал в UFC с 2015 года. В трех поединках в организации он одержал три победы.
Ранее тренер Этери Тутберидзе прокомментировала слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, заявившей, что для достижения результата нужно пить «правильный допинг».