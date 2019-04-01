Пьяный вратарь сборной Англии принял участие в драке в баре
Вратарь ливерпульского «Эвертона» и сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд принял участие в драке в баре, сообщает РИА «Новости».
По информации The Sun, потасовка произошла в Сандерленде. На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении издания, футболист в состоянии алкогольного опьянения участвует в драке. Оттащить Пикфорда смогли несколько мужчин.
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В «Эвертоне» отметили, что в клубе оповещены об инциденте и изучают его детали.
Ранее сообщалось, что капитан самого дорогого клуба в мире устроил дебош в баре.