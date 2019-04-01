Чемпион ОИ пострадал от автоворов на месте гибели Тена

В Алма-Ате ищут подозреваемых в краже зеркал с автомобиля олимпийского чемпиона 2016 года Дмитрия Баландина, сообщает РИА «Новости».

Полиция города пытается задержать предполагаемых воров. Инцидент произошел в том же районе Алма-Аты, где 19 июля 2018 года погиб бронзовый призер Олимпиады-2014 по фигурному катанию Денис Тен, получивший ножевое ранение от людей, также попытавшихся украсть зеркала с его машины.

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«Действительно, факт кражи зеркал у нашего олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина был. Сейчас проводятся следственные мероприятия, камеры зафиксировали данное преступление, поэтому оперативные действия подразделений департамента полиции города Алматы помогут в ближайшее время задержать тех преступников, которые совершили это преступление», — подчеркнул заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.

Также в правоохранительных органах заявили, что личность злоумышленников уже установлена.

Отмечается, что Баландин является первым казахстанцем, взявшем золото Олимпиады.

Ранее выставка памяти фигуриста Тена открылась на ЧМ в Японии.