Олимпийская чемпионка отметила отсутствие внутреннего спокойствия у Гараничева

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Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира Альбина Ахатова поделилась мнением об итогах чемпионата России по биатлону, передает газета «Известия».

Она отметила, что у лидеров сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова нет стабильности и внутреннего спокойствия.

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«Все дни на чемпионате России была сложная ветровая обстановка, но даже с учетом этого у наших сборников было очень много промахов. Я болела за Евгения Гараничева, но он опять не справился со стрельбой. О причинах лучше спросить самого Женю, но, по всей видимости, у него нет внутреннего спокойствия.

Логинов тоже не был стабилен. Все думали, что именно они будут бороться за победу в масс-старте, а в итоге они разыграли только бронзу», — заявила Ахатова.

Ранее сообщалось, что биатлонист Семаков стал первым в масс-старте на чемпионате России.