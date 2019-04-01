Наставник «Челси» ответил фанатам на критику

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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на критику болельщиков во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Кардифф Сити», передает «Советский спорт».

Во время игры (2:1 в пользу «Челси») фанаты лондонского клуба скандировали кричалки, которые призывали уйти специалиста в отставку.

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«Я привык к этому за последние 45 лет, поэтому я очень хорошо знаю такую реакцию.

Наверное, им было лучше подождать до конца матча, но для меня это не большая проблема», — цитирует Сарри Daily Mail.

«Челси» имеет в активе 60 очков и шестое место в турнирной таблице. Примечательно, что такое же количество очков у «Арсенала», а идущий четвертным «Манчестер Юнайтед» опережает лондонские команды лишь на один балл.

Ранее сообщалось, что «Челси» вырвал победу над «Кардиффом» в матче чемпионата Англии.