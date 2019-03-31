Гол Бензема помог «Реалу» вырвать победу у последней команды Примеры
Мадридский «Реал» вырвал победу над «Уэской» в матче 29-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иско, Даниель Себальос и Карим Бензема. У гостей мячи забили Хуан Эрнандес и Хавьер Этчейта.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (22) занимает последнюю, 20-ю строчку.
Ранее сообщалось, что сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана Лука попал в основной состав команды.
Испания. Примера. 29-й тур
«Реал» (Мадрид) — «Уэска» (Уэска) — 3:2
Голы: 0:1 — Эрнандес, 3; 1:1 — Иско, 25; 2:1 — Себальос, 62; 2:2 — Этчейта, 74; 3:2 — Бензема, 89.