Шат-аут Георгиева и гол Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Павел Бучневич, Райан Строум и Брэди Шей.

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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 29 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

0:1 — Бучневич (Крайдер, Зибанеджад) — 16:25

0:2 — Строум (Хауден, Смит) — 19:57

0:3 — Шей (Строум, Хауден) — 47:39