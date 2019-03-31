Сын Зидана встал в ворота «Реала» и пропустил на третьей минуте матча
Сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана Лука попал в основной состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Уэски», сообщает «Советский спорт».
Уже на третьей минуте встречи французский голкипер пропустил мяч. У гостей отличился Хуан Эрнандес.
Реклама
Также в основу «Реала» попали: Одриосола, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Марсело, Льоренте, Себальос, Иско, Бэйл, Браим Диас, Бензема.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.