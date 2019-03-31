Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы лиги, такого показателя россиянин достиг благодаря двум оформленным голам в матче против «Тампа-Бэй Лайтинг» (6:3). Отмечается, что в данной игре форвард забросил 50-ю и 51-ю шайбы в сезоне. Таким образом, он стал третьим игроком в истории НХЛ, достигшим такого показателя восьмой раз в карьере.
Второй звездой дня стал российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин. Во встрече с «Нэшвилла Предаторз» (5:2) спортсмен сделал четыре голевые передачи.
Замыкает тройку лидеров игрок «Анахайм Дакс» Рикард Ракелль, оформивший в игре против «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) хет-трик.
Ранее Панарин установил рекорд клуба по набранным очкам за сезон НХЛ.