Боксер укусил соперника за живот и был дисквалифицирован
30 марта в Ливерпуле прошел боксерский поединок между британцами Кэшом Али и Дэвидом Прайсом, сообщает РИА «Новости».
Во время боя случился странный инцидент, в ходе которого был дисквалифицирован Али, — он укусил соперника в живот.
Встречу остановили в пятом раунде, так как судья принял решение отстранить боксера за неспортивное поведение.
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«Я больше не выйду на ринг против такого животного», — заявил Прайс.
На его счету теперь 24 победы при шести поражениях, в то время как у Али это первый проигрыш при 15 удачных поединках.
Ранее Гвоздик защитил титул WBC.
Wow. �� #PriceAli pic.twitter.com/pW0vcBV54q— DAZN USA (@DAZN_USA) 30 марта 2019 г.