Боксер укусил соперника за живот и был дисквалифицирован

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30 марта в Ливерпуле прошел боксерский поединок между британцами Кэшом Али и Дэвидом Прайсом, сообщает РИА «Новости».

Во время боя случился странный инцидент, в ходе которого был дисквалифицирован Али, — он укусил соперника в живот.

Встречу остановили в пятом раунде, так как судья принял решение отстранить боксера за неспортивное поведение.

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«Я больше не выйду на ринг против такого животного», — заявил Прайс.

На его счету теперь 24 победы при шести поражениях, в то время как у Али это первый проигрыш при 15 удачных поединках.

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