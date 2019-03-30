«Ростов» сыграет со «Спартаком» в стиле «Игры престолов»
«Ростов» решил оригинально объявить о старте продажи билетов на игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», сообщает «Советский спорт».
На официальном сайте клуб представил, какими героями популярного сериала «Игра престолов» могли бы быть наставники команд.
Тренеру «Ростова» Валерию Карпину на афише с анонсом матча досталась роль короля Севера Джона Сноу, а специалист «Спартака» Олег Кононов был изображен главным антагонистом шоу — Королем Ночи.
Встреча «Ростов» — «Спартак» состоится в Ростове-на-Дону 14 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.
Самые недорогие билеты на игру стоят по 350 рублей за штуку, а самые дорогие — 10 тысяч рублей.
Ранее гол Михи Мевли помог «Ростову» вырвать победу над «Уралом».