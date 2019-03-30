В сети появилось видео гибели российского автогонщика

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Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал «360».

Участники мероприятия во время подъема на возвышенность потеряли управление и начали скатываться вниз. Затем автомобиль перевернулся и рухнул в обрыв.

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В результате ДТП погиб водитель, штурман получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что областной суд Челябинска рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении дзюдоиста Никиты Никитина, который стал виновником смертельного ДТП.