Участник трофи‐рейда погиб в Геленджике при прохождении трассы

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На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике произошло ДТП, в результате которого погиб один из участников, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы мэрии города, в водитель не справился с управлением, отклонился от трассы и пролетел по склону, после чего машина перевернулась. Водитель скончался на месте, штурман получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что областной суд Челябинска рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении дзюдоиста Никиты Никитина, который стал виновником смертельного ДТП.