Участник трофи‐рейда погиб в Геленджике при прохождении трассы
На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике произошло ДТП, в результате которого погиб один из участников, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы мэрии города, в водитель не справился с управлением, отклонился от трассы и пролетел по склону, после чего машина перевернулась. Водитель скончался на месте, штурман получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что областной суд Челябинска рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении дзюдоиста Никиты Никитина, который стал виновником смертельного ДТП.