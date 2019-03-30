Гол Антона Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Динамо»
«Локомотив» переиграл «Динамо» в московском дерби в рамках 21-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». В составе победителей мяч с пенальти забил Антон Миранчук.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 38 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо» (23) располагается на 12-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 0:1
Голы: 0:1 — Антон Миранчук, 64 (пенальти).