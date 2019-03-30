«Реал» может заплатить за хавбека Погба €145 млн
Мадридский «Реал» заинтересован в услугах полузащитника сборной Франции и английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.
По информации источника, испанская команда считает хавбека своей основной целью. «Реал» готов предложить за Погба €145 млн.
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Примечательно, что в «Манчестер Юнайтед» Погба перешел из туринского «Ювентуса» за €105 млн.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) полузащитник принял участие в 37 матчах, стал автором 14-ти забитых мячей и сделал десять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Погба хочет получать самую большую зарплату в «Реале».