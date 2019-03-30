Спортсменка родила ребенка после клинической смерти

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Португальская каноистка Катарина Секейра произвела на свет ребенка после клинической смерти, сообщает РИА «Новости».

По информации The Sun, спортсменка была отправлена в клинику в декабре 2018 года после тяжелого приступа астмы. На момент попадания в больницу девушка была на 19-й недели беременности.

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В клинике е состояние ухудшилось, врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому, но и это не дало своих результатов. 26 декабря была констатирована смерть мозга.

Однако специалисты продолжали поддерживать жизнедеятельность каноистки, чтобы дать время на развитие ребенку. В конченом итоге, на 26-й неделе беременности специалисты сделали Секейре кесарево сечение, а спустя несколько часов отключили 26-летнюю женщину от систем жизнеобеспечения.

Недоношенный мальчик, который появился на свет, по словам врачей, здоров так же, как и «любой другой недоношенный ребенок».

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