Спортсменка родила ребенка после клинической смерти
Португальская каноистка Катарина Секейра произвела на свет ребенка после клинической смерти, сообщает РИА «Новости».
По информации The Sun, спортсменка была отправлена в клинику в декабре 2018 года после тяжелого приступа астмы. На момент попадания в больницу девушка была на 19-й недели беременности.
В клинике е состояние ухудшилось, врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому, но и это не дало своих результатов. 26 декабря была констатирована смерть мозга.
Однако специалисты продолжали поддерживать жизнедеятельность каноистки, чтобы дать время на развитие ребенку. В конченом итоге, на 26-й неделе беременности специалисты сделали Секейре кесарево сечение, а спустя несколько часов отключили 26-летнюю женщину от систем жизнеобеспечения.
Недоношенный мальчик, который появился на свет, по словам врачей, здоров так же, как и «любой другой недоношенный ребенок».
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