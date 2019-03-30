Стали известны подробности драки между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»

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Полузащитник французского «Монако» Сеск Фабрегас рассказал новые подробности скандала, который случился после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» (2:0), передает «Советский спорт».

В тот день игроки и тренеры обоих клубов подрались, а в лицо главному тренеру «красных дьяволов» Алексу Фергюсону бросили пиццу. Спустя 13 лет Фабрегас признался, что это он был автором броска пиццы.

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«Мы чувствовали себя обманутыми и расстроенными, потому что не заслуживали поражения. Поскольку я не играл, то одним из первых оказался в тоннеле. В раздевалке я увидел пиццу и взял кусок, потому что был голоден. Потом услышал крики, вышел обратно и увидел, как Рио Фердинанд, Тьерри Анри, Сол Кэмпбелл и другие большие парни собираются начать драку. Я был такой маленький и худой, честно говоря, не целился ни в кого конкретно. Позже я увидел, что попал в мистера Фергюсона. Я уже извинился публично и сделаю это еще раз. Я был молод, сейчас я бы точно не стал бросаться пиццей», — приводит слова испанского футболиста BeIN Sports.

Потасовка произошла 24 октября 2004 года в тоннеле стадиона «Олд Траффорд».

Ранее фрагмент жевательной резинки Фергюсона продали за большие деньги.