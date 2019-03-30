Экс-центрового «Лейкерс» арестовали по обвинению в хранении марихуаны

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Бывшего центрового Кваме Браун арестовали по обвинению в хранении марихуаны, сообщает «Советский спорт».

По информации TMZ, американскому баскетболисту пока не предъявили обвинения.

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он выступал за такие команды, как «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлис», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфию Севенти Сиксерс».

Ранее бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафару задержали правоохранительные органы в городе Кали по подозрению в наркоторговле.