Экс-центрового «Лейкерс» арестовали по обвинению в хранении марихуаны
Бывшего центрового Кваме Браун арестовали по обвинению в хранении марихуаны, сообщает «Советский спорт».
По информации TMZ, американскому баскетболисту пока не предъявили обвинения.
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он выступал за такие команды, как «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлис», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфию Севенти Сиксерс».
Ранее бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафару задержали правоохранительные органы в городе Кали по подозрению в наркоторговле.