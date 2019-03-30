Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает «Советский спорт».
Россиянин одержал победу единогласным решением судей по итогам трех раундов — 30:27, 30:27, 30:27.
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Отмечается, что соперником Корешкова изначально должен был стать представитель США Лоренц Ларкин, но он отказался от поединка из-за травмы.
На данный момент в активе российского бойца смешанного стиля (ММА) 22 победы, 12 из которых нокаутом, и три поражения. У Джаспера 13 выигрышей (девять нокаутом) и 5 неудачных встреч.
Ранее сообщалось, что Макгрегор увлекся боксом после заявления об уходе из ММА.