Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219

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Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает «Советский спорт».

Россиянин одержал победу единогласным решением судей по итогам трех раундов — 30:27, 30:27, 30:27.

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Отмечается, что соперником Корешкова изначально должен был стать представитель США Лоренц Ларкин, но он отказался от поединка из-за травмы.

На данный момент в активе российского бойца смешанного стиля (ММА) 22 победы, 12 из которых нокаутом, и три поражения. У Джаспера 13 выигрышей (девять нокаутом) и 5 неудачных встреч.

Ранее сообщалось, что Макгрегор увлекся боксом после заявления об уходе из ММА.