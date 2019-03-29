Женщины впервые примут участие в чемпионате России по ММА

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Женщины впервые будут участвовать в чемпионате России по смешанным боевым единоборствам (ММА), сообщает ТАСС.

Турнир пройдет в Москве со 2 по 6 мая.

Президент союза ММА России Радмир Габдуллин настаивает на усиленной работе по развитию женского ММА.

«К нему у нас относятся неоднозначно, надо это исправлять. Хотим, чтоб в будущем ММА было признано олимпийским движением. А для этого важен гендерный паритет видов спорта. Будем создавать условия для тренировок спортсменов-девушек», — сказал Габдуллин.

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Он отметил, что с текущего года начинается полноценный отбор девушек в сборную на чемпионате России. Правила адаптированы с учетом того, что это спортсмены женского пола.

Ранее стала известна дата рассмотрения апелляции Александра Емельяненко.