СБР придется заплатить для восстановления международных прав

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Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов назвал сумму, которую организация должна выплатить для восстановления прав в Международном союзе биатлонистов (IBU), передает ТАСС.

Следующее заседание рабочей группы IBU , на котором будет решаться вопрос о восстановления прав СБР, пройдет в Москве 6 мая.

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«Мы рассчитываем на сумму 50-60 тысяч евро. Эти деньги делятся на две части. Первая уйдет на долги спортсменов, в числе которых долг наказанной за допинг Екатерины Глазыриной. Вторая покроет денежные претензии непосредственно к нам. Будем использовать средства, которые IBU должен нам перевести за прошедший сезон», — заявил Нуждов.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года из-за допинговых нарушений российских спортсменов.

Ранее эксперт оценил шансы биатлонистки Маргариты Васильевой избежать дисквалификации.