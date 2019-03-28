Стала известна зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Стала известна зарплата нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, норвежский специалист будет получать на новом посту €8,7 млн за сезон. Таким образом, он занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых наставников Английской премьер-лиги (АПЛ).
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«Красные дьяволы» объявили о подписании контракта с Сульшером 28 марта. Он возглавил команду в декабре прошлого года после снятия с должности португальца Жозе Моуринью.
С норвежцем «Манчестер Юнайтед» провел в АПЛ 13 матчей, в которых одержал десять побед, два раза закончил встречу ничьей и лишь один раз проиграл.
Ранее сообщалось, что Моуринью может стать тренером Головина в «Монако».