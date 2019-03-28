Стала известна зарплата главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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Стала известна зарплата нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, норвежский специалист будет получать на новом посту €8,7 млн за сезон. Таким образом, он занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых наставников Английской премьер-лиги (АПЛ).

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«Красные дьяволы» объявили о подписании контракта с Сульшером 28 марта. Он возглавил команду в декабре прошлого года после снятия с должности португальца Жозе Моуринью.

С норвежцем «Манчестер Юнайтед» провел в АПЛ 13 матчей, в которых одержал десять побед, два раза закончил встречу ничьей и лишь один раз проиграл.

Ранее сообщалось, что Моуринью может стать тренером Головина в «Монако».