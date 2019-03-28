Зубков отказался отдавать МОК золотую медаль ОИ-2014

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Российский бобслеист Александр Зубков прокомментировал лишение золотой медали зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил, передает kp.ru.

Также награды потеряли Алексей Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло.

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«Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за один-два года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно», – подчеркнул спортсмен.

Он возмутился, что международная организация не проверяет зарубежных спортсменов.

Ранее бобслеисты из Монако чуть не сбили человека на трассе на этапе КМ.