Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Матвей Елисеев занял первое место в спринтерской гонке в рамках чемпионата России по биатлону в Тюмени, сообщает «Советский спорт».
25-летний спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете.
Вторым к финишу пришел Александр Логинов. Бронзовую медаль получил Иван Томилов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Чемпионат России. Тюмень
Спринт 10 км
1. Матвей Елисеев — 25.11,4 (2)
2. Александр Логинов — +15,7 (3)
3. Иван Томилов — +18,9 (0)
4. Владимир Семаков — +34,4 (1)
5. Максим Буртасов — +40,4 (0)
6. Вадим Филимонов — +40,6 (1)
7. Илья Машуков — +45,3 (0)
8. Александр Жирный — +49,6 (0)
9. Семён Сучилов — +1.01,7 (3)
10. Александр Попов — +1.01,7 (0)