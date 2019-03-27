Экс-футболист «Спартака» помещен под домашний арест за вождение в нетрезвом виде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Бывший футболист московского «Спартака» Габриэль Тамаш помещен под домашний арест за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости, передает РИА «Новости».

Как сообщает Sporturilor, игрок «Хапоэля» из Хайфы двигался по шоссе со скоростью 205 км/ч. Отмечается, что содержание алкоголя в крови превышало норму более чем в три раза. Помимо Тамаша в машине находились две женщины.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина модель Валерия Соколова лишена водительских прав на три года.