Бразилия взяла верх над Чехией в товарищеской встрече
Сборная Бразилии в товарищеском матче в гостях победила команду Чехии, передает «Советский спорт».
Встреча в Праге закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.
У хозяев отличился Давид Павелка. В составе же победителей голы оформили на свой счет Роберто Фирмино и Габриэл Жезус, оформивший дубль.
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Товарищеские матчи
Чехия — Бразилия — 1:3
Голы: 1:0 – Павелка – 37, 1:1 – Фирмино – 49, 1:2 – Жезус – 83, 1:3 – Жезус – 90
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