Трамп назвал себя фанатом Овечкина
Президент США Дональд Трамп заявил, что является фанатом российского хоккеиста Александра Овечкина, передает «Советский спорт».
Команда «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является Овечкин, нанесла визит в Белый дом. Встреча была приурочена к победе столичного клуба в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубке Стэнли в 2018 году.
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«У меня не осталось выбора, только как стать его фанатом. Овечкин — это нечто! Посмотрите на эти руки!» — приводит слова Трампа в своем твиттере североамериканский журналист Изабель Хуршудян.
Примечательно, что для «Вашингтона» этот трофей стал первым в истории.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Вашингтона» подарили золотую клюшку Трампу.