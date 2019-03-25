Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин увиделся с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась во время визита клуба, посвященного победе «столичных» в Кубке Стэнли 2018 года.
«Вашингтон» выиграл главный приз Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые в истории. Какое-то время Белый дом был закрыт для посещений, но традицию приглашать победителей турнира возобновили.
Отказались прийти на прием хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Причина в конфликте Трампа с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые выступают против политики главы государства и обвиняют его в расизме.
Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Филадельфию».
President Trump with the 2018 Stanley Cup champion Washington Capitals pic.twitter.com/vQ33tYGfoD— Steve Holland (@steveholland1) 25 марта 2019 г.